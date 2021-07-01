عاجل - جماهير الأهلي تُهاجم رمضان صبحي

شن جمهور النادي الأهلي المتواجد في مدرجات استاد السلام هجوما عنيفا على رمضان صبحي لاعب بيراميدز فور خروجه من ملعب المباراة بعد انتهاء أحداث الشوط الأول.





وبعد إطلاق محمد عادل حكم مباراة الأهلي أمام بيراميدز لصافرة نهاية الشوط الأول غادر رمضان صبحي ملعب المباراة مسرعًا لكن جمهور الأهلي المتواجد في المدرجات قاموا بشن هجوما عنيفًا عليه.





وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام ضيفه بيراميدز بالتعادل السلبي بدون أهدا في اللقاء المقام على استاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.





الجدير بالذكر أن فريق بيراميدز سيكمل الشوط الثاني من المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد حكم المباراة محمد عادل لنبيل عماد دونجا لاعب الوسط بعد تدخله العنيف على حمدي فتحي.



