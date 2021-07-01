غلق جزئي بشارع الأهرام بالاتجاهين لمدة 3 أيام

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار توجيهات القيادة السياسيه بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصه بالمشروع القومي لمترو الانفاق الخط الرابع فإنه قد تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للبدء فى نقل المرافق (غاز طبيعى ) المتعارضة مع مسار محطات مشروع مترو الانفاق الخط الرابع .



وتشير محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي بشارع الأهرام بالإتجاهين و تقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية والظافر لمده ثلاث أيام وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق ٢/٧/٢٠٢١ وحتى صباح يوم الأحد الموافق ٤/٧/٢٠٢١ على ان تكون الأعمال ابتداء من الساعة ١٢ صباحاً وحتى الساعة ٥ صباحاً فقط دون تعطيل حركه المرور .



ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة رد الشئ لأصله عقب الانتهاء من الاعمال المشار إليها.



لافتا بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامه المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.