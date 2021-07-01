مدرب بيراميدز يعترض على طرد دونجا أمام الأهلي

اعترض محمود فتح الله المدرب بالجهاز الفني لفريق بيراميدز على محمد عادل حكم مباراة فريقه أمام الأهلي بعد نهاية أحداث الشوط الأول.





وأثناء خروج حكم المباراة من أرضية الملعب بعد إطلاق صافرة نهاية أحداث الشوط الأول توجه فتح الله إليه وأبدى اعتراضه عليه بسبب طرد نبيل عماد دونجا لاعب الفريق السماوي.





وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام ضيفه بيراميدز بالتعادل السلبي بدون أهدا في اللقاء المقام على استاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.





الجدير بالذكر أن فريق بيراميدز سيكمل الشوط الثاني من المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد حكم المباراة محمد عادل لنبيل عماد دونجا لاعب الوسط بعد تدخله العنيف على حمدي فتحي.



