هجوم عنيف من جماهير الأهلي على نجم بيراميدز

قامت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات استاد السلام بالهجوم على نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز خلال خروجه من ملعب المباراة مطرودًا بقرار من حكم المباراة محمد عادل.





وعند خروج دونجا من ملعب المباراة قام جمهور الأهلي المتواجد في المدرجات بالهجوم على اللاعب بسبب خروجه ببطئ ملعب المباراة لكن اللاعب أشار للجماهير باحترامه لهم رغم هجومهم عليه.





وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام ضيفه بيراميدز بالتعادل السلبي بدون أهدا في اللقاء المقام على استاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.





الجدير بالذكر أن فريق بيراميدز سيكمل الشوط الثاني من المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد حكم المباراة محمد عادل لنبيل عماد دونجا لاعب الوسط بعد تدخله العنيف على حمدي فتحي.



