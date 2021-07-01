مدرب الزمالك السابق يفتح النار على نجم بيراميدز

شن أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لفريق الزمالك، هجوما عنيفا على نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز بعد طرده في مباراة فريقه أمام الأهلي.





وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"انا عمري ما شوفت لاعيب عنده انذار يخش في كوره مشتركه كده في ماتش كبير".





وأضاف :"دونجا نموذج لبعض اللاعيبه اللي بياخدوا فلوس اكتر بكتير من اللي يستحقوها سواء من الناحيه الفنيه او من حيث شخصيته في الملعب!!".





وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام ضيفه بيراميدز بالتعادل السلبي بدون أهدا في اللقاء المقام على استاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.





الجدير بالذكر أن فريق بيراميدز سيكمل الشوط الثاني من المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد حكم المباراة محمد عادل لنبيل عماد دونجا لاعب الوسط بعد تدخله العنيف على حمدي فتحي.



