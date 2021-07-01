Advertisements

كورونا .. الكويت تسجل 1824 إصابة جديدة بالفيروس

الخميس 01/يوليو/2021 - 10:09 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، تسجيل 1824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 358511 حالة، في حين سجلت 10 وفيات جميعهم من غير المحصنين، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1979 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيانٍ لها أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه تم أيضًا تسجيل 1707 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 337829 حالة، مبينة أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 94.23%.

وذكرت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 294 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 18703، في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد19) 1055.

وأفادت الوزارة، أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسھا بلغ 16000 ليصبح مجموع الفحوصات 2992536، مشيرة إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 11.40%.

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقة نجم منتخب مصر.. طالع التفاصيل

منذ يوم

لافتة رائعة بين حراس الأهلي وبيراميدز قبل بداية المباراة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في قائمة الزمالك المنتظرة بالموسم الجديد

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موسيماني يفاجئ كهربا في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأت بالجملة في تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وبيراميدز.. وبطاقة حمراء

منذ 35 دقيقة

حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك وسموحة

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تغلق مستشفى شهير بالقاهرة بعد استغاثة المواطنين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تفاصيل عقد علي معلول الجديد مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي أمام بيراميدز

منذ ساعتين و 38 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:06 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

03:19 م

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

04:31 م

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

06:41 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

08:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة