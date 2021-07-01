كورونا .. الكويت تسجل 1824 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، تسجيل 1824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 358511 حالة، في حين سجلت 10 وفيات جميعهم من غير المحصنين، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1979 حالة.





وأضافت الوزارة، في بيانٍ لها أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه تم أيضًا تسجيل 1707 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 337829 حالة، مبينة أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 94.23%.





وذكرت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 294 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية اللازمة 18703، في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد19) 1055.





وأفادت الوزارة، أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسھا بلغ 16000 ليصبح مجموع الفحوصات 2992536، مشيرة إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 11.40%.



