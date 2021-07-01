عاجل - من صناعة رمضان صبحي.. بيراميدز يهز شباك الأهلي بالهدف الأول 0فيديو)

نجح إبراهيم عادل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في إحراز الهدف الأول لفريقه أمام الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا بالدوري المصري.





وفي الدقيقة 47 ومن هجمة مرتدة انطلق رمضان صبحي في وسط الملعب ومرر الكرة متقنة إلى إبراهيم عادل ليضعها داخل الشباك مسجلا الهدف الأول لبيراميدز.





ويتقدم بيراميدز على الأهلي بهدف دون مقابل في المباراة المقامة على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.



