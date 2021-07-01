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آراء خبراء الإعلام والطب النفسي في حملة "أنت أقوى من المخدرات" (فيديو)

الخميس 01/يوليو/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس ادارة الصندوق، فيديو عن رأي عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة وخبراء الإعلام والطب النفسي في حملة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان " انت أقوى من المخدرات.. الرحلة قصيرة متسافرهاش".

وكان عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى  قد أعلن نتائج استطلاع رأى لتقييم وقياس الأثر للحملة الإعلامية "انت اقوى من المخدرات " الرحلة قصيرة متسافرهاش " أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في أواخر شهر رمضان الماضى" وأشرف على هذا الاستطلاع عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة
 
وفيما يتعلق بمدى وأسباب نجاح الحملة الإعلامية "انت اقوى من المخدرات " الرحلة قصيرة متسافرهاش " منها الفكرة جذابة وبسيطة ومبتكرة بنسبه 55% ولخص رحلة المخدرات بنسبه 54% وأظهر السعادة المخدرات بنسبه 39% ومناسب لكل الفئات 35% وجود إعلان للإناث 30% ولخص مظاهر وآثار التعاطي 30%.

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