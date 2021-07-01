عاجل - حسين الشحات يدرك هدف التعادل للأهلي أمام بيراميدز (فيديو)

نجح حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز هدف التعادل لفريقه في مرمى بيراميدز في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا بالدوري المصري.





وفي الدقيقة 49 سدد أفشة تصويبة قوية أبعدها أحمد الشناوي لتصل إلى حسين الشحات داخل منطقة الجزاء لينجح في إدراك التعادل للفريق الأحمر.





ويتعادل الأهلي أمام ضيفه بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة المقامة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



