الإمارات تستحدث تصريح عمل لحاملي الاقامة الذهبية في القطاع الخاص

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية عن البدء في اصدار تصاريح عمل لحاملي الاقامة الذهبية وذلك تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الوزراء والذي تم بموجبه استحداث "تصريح عمل لحاملي الاقامة الذهبية".





وأوضحت الوزارة ان التصريح المشار اليه يمنح لثلاث حالات تشمل الاولى منها من لم يكن يعمل وقت حصوله على الاقامة الذهبية وذلك في حال رغبته بالعمل لدى صاحب عمل وتشمل الحالة الثانية رغبة صاحب العمل الحالي بتجديد تصريح وعقد العمل للحاصلين على الاقامة الذهبية بعد انتهاء مدة تصريح عملهم فيما تشمل الحالة الثالثة التحاق العامل الحاصل على الاقامة الذهبية بعمل جديد لدى صاحب عمل آخر.





كما أوضحت الوزارة أن سريان ذات الاجراءات المتبعة لديها والمتعلقة بإصدار تصاريح وعقود العمل لمن هم على اقامة ذويهم في حال التحاقهم بعمل على "تصريح عمل حاملي الاقامة الذهبية".





وأشارت الوزارة الى استمرار سريان تصاريح العمل والعقود السارية المبرمة بين أصحاب العمل والعمال ممن تم منحهم الاقامة الذهبية وكذلك سريان كافة التشريعات المعمول بها في الدولة عليهم خصوصا أحكام قانون العمل عند التحاقهم بالعمل لدى صحاب عمل في القطاع الخاص.





وأوضحت سريان ذات الرسوم المقررة والمعمول بها لتصاريح العمل لمن هم خارج الدولة الى جانب سريان ذات الرسوم المقررة والمعمول بها لتجديد وتعديل تصاريح وعقود العمل وذلك عند تجديد او تعديل عقد العمل وتصريح عمل حاملي الاقامة الذهبية.