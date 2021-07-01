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الزمالك يتحرك لضم الصفقة التي طلبها كارتيرون
الخميس 01/يوليو/2021 - 10:31 م
الفجر الرياضي
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يحاول نادي الزمالك ضم الصفقة التي طلبها المدير الفني باتريس كارتيرون في الموسم المقبل.
وبات الزمالك قريبا من ضم حسام حسن مهاجم نادي سموحة المعار إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي حاليا، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق بنائا على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.
وجاء ترحيب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بضم مهاجم الفريق السكندرى خلال المرحلة المقبلة، وبالفعل تواصل مسئولو الملكي مع سموحة من أجل حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
جدير بالذكر أن حسام حسن مهاجم سموحة انتقال إلى صفوف أهلي طرابلس الليبي في إعارة إلى نهاية الموسم مقابل مليون دولار.
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