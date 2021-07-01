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مدحت العدل: الرئيس السيسي يعمل ليلا نهارًا من أجل الشعب المصري

الخميس 01/يوليو/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجه السيناريست مدحت العدل، الشكر للشعب المصري الذي وصفه بالشعب العظيم، بسبب تحمله عبء الخطوات السريعة في الإصلاح الإقتصادي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدفع فواتير قديمة.




وأضاف "العدل"، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه شكر الشعب المصري على تحمله، لأنه "واحد من الناس" ويعلم آلام البشر ويعلم حبهم للوطن.



وواصل مدحت العدل حديثه قائلًا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل ليلًا نهارًا من أجل الشعب المصري، ويتابع كل تفصيلة في حياة هذا الشعب.


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