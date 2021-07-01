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أسعار النفط تواصل الارتفاع بالرغم من تأجيل اجتماع "أوبك+"

الخميس 01/يوليو/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% اليوم الخميس، بسبب مؤشرات على أن منتجي أوبك+ قد يرفعون الإنتاج في الأشهر المقبلة بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا، فيما يؤدي ارتفاع الطلب العالمي على الوقود إلى شح في المعروض.

وجرت تسوية خام برنت عند 75.84 دولار للبرميل، بزيادة 1.22 دولار بما يعادل 1.6%، وبلغ سعر تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.23 دولار للبرميل، مرتفعا 1.76 دولار أو 2.4%.

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وخلال الجلسة، صعد كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولارين للبرميل، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2018.

قالت مصادر إن العقود الآجلة للنفط قلصت المكاسب بعد أن أجلت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، اجتماعها الوزاري حتى الجمعة لإجراء مزيد من المحادثات بشأن سياسة إنتاج النفط بعد أن أوقفت الإمارات خطة لتقليص فوري لقيود الإمدادات.

وقال جيم ريتربوش من ريتربوش آند أسوسيتس “مثل هذا التأجيل في المحادثات غير عادي ويبدو أنه يشير إلى نوع من الخلاف الكبير داخل المنظمة بين المشاركين”.

وقالت مصادر في أوبك+ في وقت سابق إن المجموعة من المتوقع أن تزيد الإنتاج 0.4 مليون برميل يوميا كل شهر من أغسطس المقبل إلى ديسمبر 2021.

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