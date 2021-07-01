عاجل - علي معلول يُهدر ضربة جزاء للأهلي أمام بيراميدز (فيديو)

أهدر علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فرصة إحراز الهدف الثاني لفريقه في مرمى بيراميدز.





وفي الدقيقة 60 وحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 60 بعد دفعة إبراهيم حسن لطاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء لم يتردد حكم المباراة محمد عادل في احتسابها لينفذها علي معلول بعيدة عن المرمى.





ويتعادل الأهلي أمام ضيفه بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة المقامة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



