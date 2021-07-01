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مدرب إنجلترا: هاري كين سيُسحجل المزيد من الأهداف

الخميس 01/يوليو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أشاد جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا، بمرونة رحيم سترلينج المذهلة وروحه القتالية، بعدما ساعد لاعب مانشستر سيتي بلاده، على بلوغ دور الثمانية في بطولة أوروبا 2020.

وسترلينج من أبرز لاعبي إنجلترا في البطولة الجارية وسجل 3 أهداف، آخرها عندما افتتح التسجيل خلال الفوز (2-0) على ألمانيا، ليتأهل الفريق لمواجهة أوكرانيا في دور الثمانية في روما.

وأحرز اللاعب البالغ عمره 26 عاما 15 هدفا في آخر 20 مباراة مع إنجلترا، بعدما فشل قبلها في تسجيل أي هدف في 27 مباراة.

وقال ساوثجيت لوسائل إعلام بريطانية "إنه مقاتل. لقد تطور في العامين الأخيرين وبات يملك تعطشا كبيرا لتسجيل الأهداف".

وأضاف "إنه يجد نفسه في هذه الأماكن، ونعم لديه رغبة كبيرة ونحن ندرك مسيرته مع منتخب إنجلترا وأنا سعيد من أجله مع قدرته على تقديم مثل هذه المستويات".

وثارت تساؤلات بعد انضمام سترلينج لتشكيلة إنجلترا، لكن ساوثجيت أكد أن اللاعب سعيد بالرد على المنتقدين.

وأكد المدرب دعمه للمهاجم هاري كين بعدما سجل هدفه الأول بالبطولة في شباك ألمانيا، ويعتقد أنه سيمنحه دفعة لتسجيل المزيد.

وقارن ساوثجيت بين موقف كين وآلان شيرر، قائد إنجلترا السابق الذي أنهى 12 مباراة متتالية دون هز الشباك قبل بطولة أوروبا 1996، بالتسجيل أمام سويسرا في الجولة الافتتاحية.

واحتل شيرر صدارة هدافي بطولة أوروبا آنذاك ونال الحذاء الذهبي برصيد 5 أهداف، رغم خسارة إنجلترا في الدور قبل النهائي أمام ألمانيا بركلات الترجيح، بعد أن أهدر ساوثجيت الركلة الحاسمة.

وقال ساوثجيت "لعبت مع آلان في 1996، وحدث تغيير في مستواه بعدما سجل الهدف. لذا هذا سيمنح دفعة كبيرة لهاري ولا شك في ذلك".

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