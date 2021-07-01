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زد يستضيف النصر في ختام دوري القسم الثاني

الخميس 01/يوليو/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
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يستضيف فريق زد إف سي بقيادة اسماعيل يوسف نظيره فريق النصر طارق السيد، في المباراة التي تجمع بين الفريقين في تمام الرابعة عصر الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأخيرة المجموعة الثانية بدورى القسم الثاني
ويحتل فريق زد المركز العاشر برصيد 36 نقطة، وفاز فريق زد في 8 مباريات فقط، كما تعادل في 12 مباريات، وتلقى الهزيمة في 9 مباريات، وله 25 اهداف وإستقبل مرماه 27 هدف.

ويحتل فريق النصر المركز الرابع برصيد 44 نقطة، وفاز فريق زد في 12 مباراة، كما تعادل في 8 مباريات، وتلقى الهزيمة في 9 مباريات، وله 44 اهداف وإستقبل مرماه 35 هدف.

وشهدت لقاء الدور الأول تفوق النصر بثلاثية نظيفة، انتهى الشوط الأول بهدفين سجلهما احمد الصعيدي في الدقيقة 31، الدقيقة 40 واضاف أحمد كالوشا الهدف الثالث في الدقيقة 9 من الشوط الثاني.
هدافي زد:
محمد شاهين 7 أهداف
هدفين لكل من "نانا انطوى أحمد جعفر"
هدف لكل من "محمود القط، إسلام عبدالغني، محمد حمدي، إسلام خالد الفار، عمر حبشي، أيمن ندا، أيمن متولي، أحمد جعفر، نانا بوكو".
يحتل فريق زد المركز العاشر برصيد 36 نقطة، بينما يأتي فريق النصر في المركز الرابع برصيد 44 نقطة في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني

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