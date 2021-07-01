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جماهير الأهلي تشن هجومًا عنيفًا على نجم بيراميدز

الخميس 01/يوليو/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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شنت جماهير النادي الأهلي هجومًا ناريًا على عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز بعد خروجه من ملعب مباراة الفريق الأحمر أمام بيراميدز في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وعند خروج السعيد في الدقيقة 64 من ملعب المباراة بعدما قرر اليوناني تاكيس جونياس تغييره بديلًا لمحمود حمادة قامت جماهير الأهلي بشن هجومًا ناريًا على لاعب القلعة الحمراء السابق.

ويتعادل الأهلي حاليًا أمام بيراميدز بهدف لكل فريق حيث تقدم إبراهيم عادل للضيوف، وأدرك حسين الشحات التعادل لأصحاب الأرض فيما أهدر علي معلول ركلة جزاء.

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عبد الله السعيد بيراميدز السعيد الأهلي

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