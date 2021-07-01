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مروان حامد يكشف كواليس إخراجه لفيلم "القرار" بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

الخميس 01/يوليو/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف المخرج مروان حامد، عن كواليس إخراجه لفيلم (القرار) الذي جسد ملحة ثورة 30 يونيو في الذكرى الثامنة لها والتي كشفت عن الجرائم التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية.




وقال "مروان" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية اليوم الخميس: "عرضنا من خلال الفيلم الذكرى السيئة لكل الناس مع جماعة الإخوان، كل الناس اللي اتسألت كان عندهم ذكرى سيئة مع هذه الجماعة".




وأضاف "كل حاجة كانت ظاهرة وقتها، وفي الحياة اليومية كان فيها معاناة يومية وكل شخص عنده ذكرى سيئة مع الإخوان، ولذلك جاءت ثورة 30 يونيو وهي عبارة عن ثورة الشعب المصري كاملة ضد الإخوان وهذا ما حاولنا أن نعبر عنه من خلال الفيلم الوثائقي".




وتابع "تم اختيار محافظات كثيرة جميع لهجات مصر، لأن كل جمهورية مصر شاركت في الثورة ولم تقتصر على محافظات بعينها، لأن الإخوان ظلموا كل الناس في مصر وده اللي الفيلم بيقوله، وهذه الجماعة كانت تمارس إرهاب علني للشعب وهما كانوا في الحكم".



وحول سبب اختيار آسر ياسين للقيام بالحوار مع الضيوف داخل الفيلم أشار مروان حامد إلى أن اختيار آسر لأنه من الشباب وكان له دور في الثورة ويمتلك جمهور كبير من الشباب نستهدف توصيل هذه الحقائق له، موضحًا أن الفيلم استغرق في تنفيذه شهرين.



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