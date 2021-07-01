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ناميبيا تعلق الدراسة وجميع الألعاب الجماعية لمواجهة تفشى كورونا

الخميس 01/يوليو/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أعلنت الحكومة الناميبية، اليوم الخميس، تشديد الإجراءات الاحترازية المضادة لفيروس كورونا المستجد، واقتصار التجمعات العامة في البلاد الآن على عشرة أشخاص ويجب ألا تستمر أكثر من ساعتين إذا عُقِدَت في أماكن مغلقة.

وذكرت الحكومة، في بيان نقله موقع (إفريقيا-نيوز) الجنوب الإفريقي، أنه سيتم حظر جميع الرياضات والألعاب الجماعية، وكذلك تعليق التدريس وجهًا لوجه في المدارس.


من جانبه، وصف الرئيس حاج جينجوب، الذي أصيب هو وزوجته بالفيروس الشهر الماضي، الوضع الصحي المتدهور خلال الأسابيع الأربعة الماضية بأنه مثير للقلق.


تأتي هذه الخطوة لوقف الزيادة الكبيرة في الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا"، وحالات التعافي والوفيات في البلاد، حسب ما ذكر موقع (إفريقيا-نيوز) الجنوب الإفريقي.

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