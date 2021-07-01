عاجل - كهربا يضرب شباك بيراميدز بالهدف الثاني (فيديو)

نجح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في إحراز الهدف الثاني لفريقه في مرمى بيراميدز.





وفي الدقيقة 81 نفذ حسين الشحات ركلة ركنية من الناحية اليمنى ليقابلها بدر بانون برأسه وتصل إلى محمود كهربا الذي وضع الكرة داخل المرمى مسجلًا الهدف الثاني للأهلي.





ويتقدم الأهلي على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة المقامة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



