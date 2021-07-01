Advertisements

عمر طاهر: الكتب المزورة تباع بأسعار أغلى من الـأصلية.. وحقوق الملكية غير موجودة

الخميس 01/يوليو/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

أكد الكاتب عمر طاهر، أن أخر ضبطيه للكتب المزورة وصل لـ50 ألف كتاب والذي وصل خسائرها لـ2.5 مليون جنيه، وهذه الضبطيه كانت لمكان واحد وشخص واحد، كما أن المزور الآن أصبح يعرض كتبه بمكتبات المولات، وهناك الكثير من الوقائع التي تكشف ما يعيشه الكتاب المزور في مصر.




وأضاف "طاهر"، خلال مداخلة مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه من البجاحة الآن بيع الكتاب المزور بسعر أغلى من الكتب الأصلية، مؤكدا أن هناك مراكز توزيع تابعة لمؤسسات صحفية في الأقاليم والمحافظات تبيع الكتب المزورة، إلا أنه طرح الموضوع بشكل كبير وبخصوص أن دور النشر العالمية طلب الآن البت في الأمر حتى لا يكون هناك تعويضات.




وتابع: أن هناك كتاب يكتبون الروايات من الباطن بسبب ظاهرة تزوير الكتب وتباع لأشخاص خارج مصر ويكتب عليها أسماء كتاب أخرين، منوهًا الى أن سوق الكتاب المزورة كثير في الأسكندرية ويباع على الأرصفة، مؤكدًا أن ثقافة حقوق الملكية الفكرية غير موجودة في مصر، كما أن هناك مدافع عن الكتاب المزور، مشددًا على أن تزوير الكتاب الآن أصبح مقياس نجاح للكاتب في فكر البعض.

أخبار تهمك

الزمالك يتحرك لضم الصفقة التي طلبها كارتيرون

منذ ساعة و 23 دقيقة

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

منذ 41 دقيقة

شاهد أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعة

جماهير الأهلي تشن هجومًا عنيفًا على نجم بيراميدز

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يخطف تعادلًا قاتلًا من أنياب الأهلي بخطأ قاتل لـ"الشناوي"

منذ أقل من ساعة

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل - حسين الشحات يدرك هدف التعادل للأهلي أمام بيراميدز (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد تعادل الأهلي المثير أمام بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - علي معلول يُهدر ضربة جزاء للأهلي أمام بيراميدز (فيديو)

منذ ساعة و نصف

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 م

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

11:10 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

11:14 م

عاجل.. بيراميدز يخطف تعادلًا قاتلًا من أنياب الأهلي بخطأ قاتل لـ"الشناوي"

11:03 م

شاهد أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

11:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة