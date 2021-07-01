عمر طاهر: الكتب المزورة تباع بأسعار أغلى من الـأصلية.. وحقوق الملكية غير موجودة













وأضاف "طاهر"، خلال مداخلة مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه من البجاحة الآن بيع الكتاب المزور بسعر أغلى من الكتب الأصلية، مؤكدا أن هناك مراكز توزيع تابعة لمؤسسات صحفية في الأقاليم والمحافظات تبيع الكتب المزورة، إلا أنه طرح الموضوع بشكل كبير وبخصوص أن دور النشر العالمية طلب الآن البت في الأمر حتى لا يكون هناك تعويضات.













وتابع: أن هناك كتاب يكتبون الروايات من الباطن بسبب ظاهرة تزوير الكتب وتباع لأشخاص خارج مصر ويكتب عليها أسماء كتاب أخرين، منوهًا الى أن سوق الكتاب المزورة كثير في الأسكندرية ويباع على الأرصفة، مؤكدًا أن ثقافة حقوق الملكية الفكرية غير موجودة في مصر، كما أن هناك مدافع عن الكتاب المزور، مشددًا على أن تزوير الكتاب الآن أصبح مقياس نجاح للكاتب في فكر البعض.

أكد الكاتب عمر طاهر، أن أخر ضبطيه للكتب المزورة وصل لـ50 ألف كتاب والذي وصل خسائرها لـ2.5 مليون جنيه، وهذه الضبطيه كانت لمكان واحد وشخص واحد، كما أن المزور الآن أصبح يعرض كتبه بمكتبات المولات، وهناك الكثير من الوقائع التي تكشف ما يعيشه الكتاب المزور في مصر.