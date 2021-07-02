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الرئيس السابق لهيئة الكتاب: الإرهابية سعت لأخونة مكتبة الأسرة.. وحاولت السطو على وزارة الثقافة (فيديو)

الجمعة 02/يوليو/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال أحمد مجاهد، الرئيس السابق للهيئة العامة للكتاب، إن ثورة 30 يونيو التي خرج فيها الشعب المصري كله بكل أطيافه هي التي نجحت في المحافظة على هوية مصر.

وأضاف "مجاهد" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس: "الإخوان منذ بداية توليها الحكم وسعت إلى أخونة مكتبة الأسرة وتحوليها إلى مكتبة الثورة، ولكن اللجنة العليا لهذه المكتبة اجتمعت ورفضت هذه القرارات".

وتابع "الإخوان كانت خطتهم السطو على وزارة الثقافة وتعطيلها عن العمل والسيطرة على الكتب ودور النشر وإخفاء الفن لنشر أفكارهم الهدامة ولكن لم يستطيعوا بعد أن تصدى لهم العاملين في هذه المؤسسات وهي تجربة رائعة توجهت باعتصام المثقفين الذي كان النواة الأولى لثورة 30 يونيو وكنا مقررين وقت الاعتصام اننا مش راجعين كده كده مينفش نتعاون مع بعض في حاجة مينفعش نعيش مع بعض في بلد واحدة".




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