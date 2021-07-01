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محامية: الحكم في قضايا التحرش قد يأخذ بعض الوقت لمدة تصل لعام

الخميس 01/يوليو/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت المحامية مها أبو بكر، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، إن عقوبة التحرش على مواقع التواصل الاجتماعي سواء من خلال الشات أو الابتزاز للحصول على منفعة جنسية، هي نفس عقوبة المتحرش في الواقع.

وشددت "أبو بكر"، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وشيماء السباعي وهاجر الشرنوبي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، على ضرورة أن تقوم المرأة بالإبلاغ عن عقوبة التحرش، لأن هذا الأمر يساهم في تقويم المجتمع إلى حد كبير، مشيرة إلى أن المرأة التي تتعرض للتحرش من الممكن أن تقوم بالإبلاغ عن هذه الجريمة، من خلال التقدم بشكوى للنائب العام من خلال الواتس آب، ومن لا يعرف رقمه، من الممكن أن يقوم بالبحث على جوجل على رقمه.

وأشارت إلى أن الحكم في قضايا التحرش قد يأخذ بعض الوقت لمدة قد تصل لعام، وهذا يرجع إلى الكم الرهيب من القضايا الموجودة في المحاكم الآن.

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