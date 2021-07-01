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789 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

الخميس 01/يوليو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أعلنت وزارة الصحة المغربية، الخميس، تسجيل 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مؤكدة ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس لـ532 ألفا و150 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، في بيان اليوم: بأن مجموع التحاليل التى جرت عقب إجراء 18 ألفا و121 فحصا، بلغ 6 ملايين و322 ألفا و530 حالة منذ بداية انتشار الفيروس ؛ في المغرب 2 مارس من العام الماضي.

أضاف الوزارة أنه جرى تسجيل حالتي وفاة؛ ليصل العدد إلى 9 آلاف و298 حالة، كما جرى تسجيل 525 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالي التعافي 518 ألفا و101 حالة.

في السياق، أعلنت الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من القاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 10 ملايين و28 ألفا و791 شخصا حتى اليوم.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بأن 35 ألفا و118 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأضافت وزارة الصحة المغربية، في البيان، أن 24 ألفا و653 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح 9 ملايين و140 ألفا و785 شخصا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها.

فيما قررت الحكومة المغربية العودة إلى عقد اجتماعاتها عن بُعد، في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وظهور عدد من المؤشرات المقلقة المرتبطة بالوضعية الوبائية.

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