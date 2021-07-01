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عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

الخميس 01/يوليو/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تسبب محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في هدف التعادل الثاني لبيراميدز، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع الهدف الثاني لبيراميدز عندما قام لاعب الألهي بإرجاع الكرة إلى محمد الشناوي الذي تهاون في السيطرة عليها لتصل إلى تراروي الذي سددها في شباك القلعة الحمراء ليتعادل بيراميدز مع الأهلي بهدفين لكل فريق.

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