عاجل.. بيراميدز يخطف تعادلًا قاتلًا من أنياب الأهلي بخطأ قاتل لـ"الشناوي"





حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق الموقعة المثيرة التي جمعت الأهلي وضيفه بيراميدز، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد السلام في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.





تقدم بيراميدز أولًا عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقة 47، وأدراك حسين الشحات التعادل لبيراميدز مع حلول الدقيقة 50 وقبل نهاية المباراة بـ9 دقائق سجل البديل محمود كهربا الهدف الثاني للأهلي، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع ارتكب محمد الشناوي خطأ فادحًا لينقض إيريك تراوري على الكرة ويضعها داخل المرمى مسجلًا هدف التعادل للضيوف.





الشوط الأول

أجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تغييرًا وحيدًا في تشكيل فريقه بإشراك رامي ربيعة بدلًا من أيمن أشرف الغائب عن اللقاء بسبب الإيقاف، في المقابل ظهر إبراهيم حسن في تشكيل بيراميدز رفقة أحمد الشناوي الذي حافظ على مكانه للمباراة الثالثة على التوالي.





كشر الأهلي عن أنيابه مبكرًا حيث أضاع طاهر محمد طاهر فرصة مؤكدة للتسجيل في الدقيقة 3 بعدما تلقى تمريرة متقنة من أليو ديانج لكن طاهر سددها بغرابة أعلى عارضة أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.





ورد بيراميدز بهجمة منظمة عن طريق أحمد فتحي الذي مرر الكرة لإبراهيم حسن داخل منطقة الجزاء لكن الكرة تحولت إلى ركلة ركنية في أول الغارات الهجومية لفريق بيراميدز.





وحصل طاهر محمد طاهر على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 6 بعد تدخل نبيل دونجا نفذها علي معلول داخل منطقة الجزاء ليقابلها حمدي فتحي برأسه أعلى عارضة أحمد الشناوي حارس مرمى الضيوف في لقاء اليوم.





وسقط أكرم توفيق على أرضية الملعب في الدقيقة 12 بعد اشتراك مع محمد حمدي الظهير الأيسر لبيراميدز ليتدخل الجهاز الطبي الذي قام بعلاج اللاعب الذي عاد لاستكمال اللقاء بشكل طبيعي.





وفي الدقيقة 13 نفذ عبد الله السعيد ركلة ركنية من الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها أحمد سامي مدافع بيراميدز أعلى الجميع ووضعها برأسه فوق عارضة محمد الشناوي في محاولة هجومية للضيوف للتسجيل.





ومن عدة تمريرات وصلت الكرة إلى إبراهيم عادل لاعب بيراميدز على حدود منطقة جزاء الأهلي ليسددها بعيدة عن مرمى الحارس محمد الشناوي.





وحصل حمدي فتحي لاعب الأهلي على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة 21 بعد تدخله القوي على إبراهيم عادل لاعب بيراميدز في وسط الملعب.





وفي الدقيقة 23 مرر إبراهيم كرة بينية إلى رمضان صبحي داخل منطقة جزاء الأهلي ليسددها رمضان أرضية زاحفة في يد محمد الشناوي وتضيع فرصة خطيرة من بيراميدز لإحراز الهدف الأول.





وحصل إيريك تراوري على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليمنى في الدقيقة 25 بعد تدخل من علي معلول نفذها محمد حمدي داخل منطقة الجزاء ليرتقي محمد الشناوي ويمسك بالكرة دون أي خطورة.





ومنح حكم اللقاء محمد عادل البطاقة الصفراء الثانية في المباراة لأحمد أيمن منصور بعد لمسه المتعمد للكرة، ليشن لاعبو بيراميدز هجمة عن طريق أحمد فتحي لكن سقوط إيريك تراوري في مصيدة التسلل حال دون إكمال الهجمة.





وسقط محمد شريف على أرض الملعب في الدقيقة 29 بعد اشتراك مع أحمد أيمن منصور ليعترض لاعبو الأهلي والجهاز الفني على محمد عادل حكم المباراة الذي طالب باستكمال اللعب دون احتساب أخطاء.





ونفذ محمد مجدي أفشة ركلة ركنية من الناحية اليسرى في الدقيقة 35 داخل منطقة جزاء بيراميدز ليتدخل إيريك تراوري ويُبعد الكرة قبل أن تُشكل خطورة على مرمى فريقه، ثم عاد علي معلول ونفذ ركلة أخرى من الناحية اليمنى أبعدها دفاع الضيوف.





وأشهر حكم المباراة محمد عادل البطاقة الصفراء الثالثة في المباراة في وجه إبراهيم عادل نتيجة تدخله العنيف على رامي ربيعة في وسط الملعب وذلك مع حلول الدقيقة 38، ثم بطاقة صفراء أخرى على نبيل عماد دونجا بعد تدخله على حمدي فتحي في الدقيقة 42.





ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون أن تشهد أي تغيير على مستوى النتيجة فيما حصل نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميد على البطاقة الحمراء، بعد تدخله العنيف على حمدي فتحي مجددًا وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.





الشوط الثاني





في بداية هذا الشوط قرر موسيماني إجراء أول تغيير له في المباراة بإشراك حسين الشحات بدلًا من حمدي فتحي خوفًا على الأخير من الحصول على بطاقة صفراء أخرى من جهة ولزيادة الفاعلية الهجومية للفريق الأحمر من جهة أخرى.





وحصل حسين الشحات على ركلة حرة مباشرة مع مع أول لمسة له في المباراة بعد نزوله نفذها علي معلول لكن عبد الله السعيد بيراميدز أبعدها.





وفي الدقيقة 47 وصلت الكرة إلى رمضان صبحي الذي مررها متقنة إلى إبراهيم عادل المنطلق من الخلف ليسددها بين قدمي محمد الشناوي داخل الشباك مسجلًا الهدف الأول.





ورد حسين الشحات بهدف التعادل بعد دقيقتين من تسجيل إبراهيم عادل للهدف الأول لبيراميدز بعدما تابع تسديدة محمد أفشة المرتدة من أحمد الشناوي ليضع الكرة داخل الشباك مسجلًا هدف التعادل للفريق الأحمر.





بعد هدف التعادل للأهلي حاول أصحاب القميص الأحمر مباغتة بيراميدز بالهدف الثاني من خلال الاعتماد على الهجمات السريعة لحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومن تحتهم محمد مجدي أفشة.





وسدد عمرو السولية في الدقيقة 59 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء أمسكها أحمد الشناوي دون خطورة على مرماه.





وحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 60 بعد دفعة إبراهيم حسن لطاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء لم يتردد حكم المباراة محمد عادل في احتسابها لينفذها علي معلول بعيدة عن مرمى أحمد الشناوي وتضيع فرصة هدف مؤكد للمارد الأحمر.









وحصل أحمد فتحي على بطاقة صفراء جديدة في المباراة ليُجري بعدها تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز تغييران دفعة واحدة في الدقيقة 64 بإشراك الثنائي أحمد الشيخ ومحمود حمادة بدلًا من إبراهيم عادل وعبد الله السعيد.





وسدد عمرو السولية كرة بعيدة عن مرمى أحمد الشناوي ثم أتبعه أكرم توفيق بتصويبة أخرى بجوار القائم الأيسر لفريق بيراميدز في محاولة أهلاوية لتسجيل الهدف الثاني.





وفرض الأهلي سيطرته على مجريات المباراة بالطول والعرض في المقابل اعتمد فريق بيراميدز على الهجمات المرتدة لرمضان صبحي وإيريك تراوري لكن دون خطورة على مرمى محمد الشناوي.





وفي الدقيقة 71 مرر علي معلول كرة عرضية أرضية أمسكها أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز قبل أن تُشكل الخطورة على مرماه.





ومن هجمة مرتدة منظمة بين أحمد فتحي وأحمد الشيخ وإبراهيم حسن وصلت الكرة إلى الأخير ورواغ مدافع الفريق الأحمر ليسدد الكرة لكنها وصلت ضعيفة لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.





ورد طاهر محمد طاهر على فرصة إبراهيم حسن بتصويبة بـ"الكعب" أبعدها أحمد الشناوي ببراعة عن مرماه ومحولًا الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 72.





وسقط أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز على أرض الملعب بعد شكواه من إصابة في الظهر، ليتدخل الجهاز الطبي لبيراميدز الذي قام بعلاج الحارس ليستكمل المباراة بعد ذلك بشكل طبيعي.





وفي الدقيقة 77 لجأ موسيماني إلى دكة بدلاء فريقه بإشراك الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" وصلاح محسن بدلًا من طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق لزيادة القوة الهجومية للفريق الأحمر، فيما دفع تاكيس جونياس بعمر جابر بدلًا من إبراهيم حسن لتأمين وسط فريقه.









وفي الدقيقة 81 نفذ حسين الشحات ركلة ركنية من الناحية اليمنى ليقابلها بدر بانون برأسه وتصل إلى محمود كهربا الذي وضع الكرة داخل المرمى مسجلًا الهدف الثاني للأهلي.





بعد الهدف الثاني للأهلي سنحت فرصة خطيرة للأهلي لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 87 لكن صلاح محسن أهدر الكرة بغرابة وتمر الكرة بسلام على أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز.





وفي الدقيقة 90 دفع تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز بمحمود وادي بدلًا من أحمد فتحي لتنشيط الناحية الهجومية لفريقه في الوقت بدل الضائع الذي احتسبه محمد عادل





وحرمت العارضة محمد شريف من هدف محقق بعدما تصدت لتصويبة قوية.





وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع نجح إيريك تراوري في استغلال خطأ فادح من محمد الشناوي ليضع الكرة داخل الشباك مسجلًا هدف التعادل لبيراميدز.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع بيراميدز عند 35 نقطة احتل بهم المركز الثامن.



