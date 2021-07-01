موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الراحلين من صفوف الفريق، بالفترة المقبلة.





ويعقد المدير الفني جلسة مع لجنة التخطيط ورئيس النادي خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل عرض الأسماء التي ينوي التخلي عنها من أجل تسويقهم.





وأبدى موسيماني موافقته على رحيل كل من سعد سمير ومحمود وحيد، لعدم الاعتماد عليهم بشكل كامل، حيث يترك الأمر للنادي، سواء رحيلهم على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.





وكان المدير الفني، طالب إدارة ناديه بإبرام صفقات قوية، في ظل تلاحم المباريات والرغبة في الحفاظ على مستوى الفريق والمنافسة على الألقاب المحلية والإفريقية.



