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مدرب بلجيكا: الشكوك لا تزال تحوم حول مشاركة هازارد ودي بروين أمام إيطاليا

الخميس 01/يوليو/2021 - 11:05 م
بلجيكا
بلجيكا
وكالات
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قال مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز، اليوم الخميس إن الشكوك لا تزال تحوم حول مشاركة القائد إيدن هازارد وصانع اللعب كيفن دي بروين أمام إيطاليا في دور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم غداً الجمعة.

وعانى دي بروين من إصابة بالكاحل بينما تعرض هازارد لمشكلة بعضلات الفخذ ولم يتدربا هذا الأسبوع وحتى تدريب صباح اليوم قبل السفر إلى ألمانيا.

وأبلغ مارتينيز مؤتمرا صحافياً "سيكون من الصعب أن يلعب إيدن غدا بسبب إصابة بسيطة وربما الوضع مختلف لدي بروين الذي يواجه مشكلة بالأربطة".

وأضاف "نعرف أننا في سباق مع الزمن لكن سننتظر حتى آخر دقيقة لاتخاذ القرار ووجدنا تحسنا لكن سنرى الموقف غدا وإن كان يمكنهما اللعب أم لا وللأسف لا يمكن اتخاذ قرار الآن".

وقال مارتينيز إنه من المؤسف أن يتواجه الفريقان في هذه المرحلة من البطولة.

وتابع "نحن أفضل فريقين من واقع الإحصاءات في البطولة وحقق الفريقان 14 فوزاً متتالياً في أوروبا" مشيراً إلى التصفيات ومباريات البطولة نفسها.

وواصل "من المؤسف أن نتواجه في دور الثمانية لكن هذه طبيعة البطولة وافترض الحاجة إلى الاستعداد لذلك ولا توجد الكثير من الأسرار وستحسم المباراة بتفاصيل صغيرة". 

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