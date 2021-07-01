أمانة عسير تستضيف اجتماعاً لمشروع معالجة التشوه البصري بمناطق المملكة









استضافت أمانة منطقة عسير اليوم الاجتماع التنسيقي الثالث لبرنامج معالجة التشوه البصري بحضور معالي أمين محافظة جدة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج معالجة التشوه البصري صالح التركي و أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي و المشرف العام على المكتب التنفيذي رئيس غرفة عمليات البرنامج المهندس عبدالله طه و المشرف العام على دعم و تمكين الأمانات المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد و عدد من المسؤولين بالبرنامج؛ لمناقشة الجهود والتجارب والبرامج والرؤية المستقبلية للبرنامج و ذلك بمقر أمانة منطقة عسير بمدينة أبها .

وأوضح الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة تستضيف هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لرفع جودة الحياة وتحقيقاً لأهم أهداف رؤية المملكة 2030 التي من خلالها وُضعت رؤية عمل مستدامة للقضاء على مظاهر التشوه وتحسين المشهد الحضري. وأكد حرص الأمانة على حل التحديات التي تواجهها في هذا الملف نظراً لأهميته وانعكاسه على منظومة العمل البلدي وتطوره، مع التأكيد على نقل الخبرات والتجارب الناجحة التي اعتمدت.

من جهته أوضح أمين محافظة جدة صالح التركي أن من أهم ركائز تحسين المشهد البصري وضع ضوابط للتصميم العمراني، وفرض مجموعة من الأنظمة واللوائح لتفعيل تلك الضوابط، إلى جانب العمل على تعديل ثقافة وسلوك المواطن والمقيم والأعمال التشغيلية بما يتماشى مع تحسين المشهد الحضري العام.