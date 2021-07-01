موجز البرلمان| المطالبة بالتحقيق في الاعتداء والتحرش بفتاة عربة النظافة بميدان المسلة بالفيوم

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:



• برلمانية تطالب بالتحقيق في الاعتداء والتحرش بفتاة عربة النظافة بميدان المسلة بالفيوم



طالبت الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، بفتح التحقيق العاجل وتغليظ العقوبة في تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة، لشابين يقومان بالتعدي والتحرش بفتاة تعمل على عربة تجميع النظافة أثناء تواجدها بميدان المسلة أحد أكبر ميادين محافظة الفيوم.



وأكدت النائبة ضرورة وضع عقوبات رادعة لوقف هذه الظاهرة التى أثارت القلق داخل المجتمع، متابعة: "حان وقت أن يقوم كل منا بدوره للتخلص من هذه السلوكيات الغريبة والمرفوضة خاصة أنها وقعت في أشهر ميدان للمحافظة أمام مرأى ومسمع الجميع والوضع استمر لوقت كبير جدا دون تحرك من المواطنين".



وطالبت النائبة بسرعة تنفيذ التشريع الذي أقره المجلس مؤخرًا والذي يمثل حماية للمجتمع من هذه الظاهرة وسيكون رادعًا لكل من يقدم على هذه السلوكيات المسيئة إلى جانب أهمية الدور التوعوي من خلال المساجد والكنائس والمدارس والجامعات خاصة وأن الجانب التوعوي له دور كبير في مواجهة هذه الظاهرة، وذلك يتم بطرق عديدة منها تنظيم عدد من الورش واللقاءات على مستوى الجمهورية، لتوعية الفتيات بالإبلاغ عن هذه الوقائع، ونشر فيديوهات توعية على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويتفاعل معها المواطنون.



للقضاء على سيناريو الانهيارات.. "إسكان النواب" تطالب حصر العقارات الآيلة للسقوط لاتخاذ قرار بشأنها



قال النائب عبد الباسط الشرقاوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف تطوير العشوائيات من الملفات التى شهدت طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخلال السنوات الـ7 الماضية على وجه التحديد، وهناك اهتمام كبير بقطاع الثروة العقارية بشكل عام.



وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قطاع العقارات من القطاعات التى شهدت كم كبير من فساد على مدار العصور السابقة، حتى أصبح بمثابة إرث كبير من الفساد والإهمال، وحرص الرئيس على معالجة هذا الكم من المشاكل حلًا جذريا، والتعامل مع الأزمة بمشرط جراح، ما بين التطوير وتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات والتجهيزات للمواطنين، وذلك فى خطوة الغرض منها إعلان خلو مصر من العشوائيات خلال الفترة المقبلة.



وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة حصر كافة العقارات الآيلة للسقوط، خاصة وأن هناك العديد من هذه العقارات صدر لها قرارات إزالة ولكن لم تنفذ لأيا من الاعتبارات، مما يستوجب سرعة عمل حصر شامل من قبل التنمية المحلية، وعمل قاعدة شاملة حول أعداد هذه المنازل وأماكن تواجدها، وهل صدر لها قرارات إزالة من عدمه وأسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة حال وجود ذلك.



وأشار عضو اللجنة، إلى أن الحصر من شأنه القضاء على فكرة انهيار عقار يومًا بعد يوم فى بعض المناطق، وفي نفس الوقت يضع الأمر فى نصابه الطبيعي أمام التنفيذيين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، بالإضافة لتضافر جهود الدولة والقضاء على العشوائيات نهائيا على مستوى الجمهورية.



برلمانية: وزيرة الصحة مهتمة بتوفير جهاز فري ستايل ليبري للأطفال مرضى السكر



ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، أمس طلب الإحاطة المقدم من الدكتورة ولاء عبد الفتاح بشأن الأطفال مرضى سكر الدم من النوع الأول لتوفير وادراج جهاز القياس بدون وخذ (فري ستايل ليبري) ضمن منظومة التأمين الصحي للأطفال، وذلك بحضور ممثل عن وزارة الصحة الدكتور محمد ضاحي، رئيس التامين الصحي بالوزارة.



البحث عن عروض شركات مناسبة



وقالت النائبة ولاء عبدالفتاح، في تصريح لـ"الفجر": إن جهاز فري ستايل متواجد في مصر منذ 5 أشهر ولكن بأسعار مرتفعة، لأن هناك شركة تحتكر هذا الجهاز وترفع أسعار التكلفة على مصر، خاصة وأنه في حالة شراء مصر كميات كبيرة من الجهاز ستقوم تلك الشركة برفع السعر عليها مما يؤدي إلى شراء كميه ليست كافية لجميع المرضى، متابعة: " بدل ما نشتري 100000 جهاز من الشركة المحتكرة بهذه الأسعار المكلفة، فمن الأفضل البحث عن عروض من شركات أخرى تصدر الجهاز إلى مصر بسعر مناسب حتى يتم توفيره لجميع الأطفال، خاصة وأن هناك جزء من الجهاز يتم تغييره كل 15 يوم".



متابعة الوزيرة



وأشارت "عبد الفتاح" إلى أن ممثل وزارة الصحة، الدكتور محمد ضاحي، أكد على اهتمام ومتابعة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لتوفير الجهاز بأسرع وقت، خاصة وأن هناك بند مالي مخصص لشراء جهاز (فري ستايل ليبري)، لافته إلى أن هناك دعم كبير من حزب مستقبل وطن تجاه هذا الأمر.



ما هو جهاز (فري ستايل ليبري)؟



وقالت عضو مجلس النواب: إن الجهاز عبارة عن جهاز استشعار (سينسور) صغير الحجم يتم وضعه على الذراع العلوي من الخلف لقياس مستويات السكر، ثم يتم تمرير جهاز آخر عليه ليقوم بقراءة مستوى السكر التي أخذها جهاز الاستشعار، مشيرة إلى أنه في كل مرة تقوم بمسح المستشعر باستخدام جهاز القارئ، حيث يتم نقل قراءات قياس السكر من المستشعر إلى الجهاز لتظهر على شاشة الجهاز القارئ.



مميزات جهاز (فري ستايل ليبري)



وكشفت عضو مجلس النواب، عن مميزات الجهاز، حيث يمكن ارتداؤه لفترة تصل إلى 14 يومًا، ولا يتضمن استعمال مجس فري ستايل ليبري ألم وخز الإصبع، كما أنه يتيح فحص مستويات السكر باستخدام إما قارئ أو تطبيق على هاتف ذكي، كما يوضح عبر رسم بياني ما إذا كان مستوى السكر يرتفع أو ينخفض أو ثاب، بالإضافة إلى أنه يقيس باستمرار مستويات السكر ( كل 15 دقيقة ) ويخزن البيانات لمدة 8 ساعات.



مناشدة الأهالي



ناشد أهالى الأطفال مرضى السكرى "سكرى النوع الأول"، والذى يختلف عن سكرى كبار السن، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بسرعة توفير جهاز "فرى ستايل ليبرى" فى هيئة التأمين الصحى للأطفال وهيئة التأمين الصحى بالجامعات، بالإضافة إلى توفيره على نفقة الدولة.



وأوضح الأهالى، أن الجهاز الجديد يقى الأطفال من "الشكشكة" اليومية للحصول على الأنسولين، حيث يتم تركيب الجهاز فى كتف الطفل لمدة 14 يوما، ويعطى والدى الطفل قياسى يومى بنسبة السكر فى الجسم، حيث يحمى الطفل من موجات الانخفاض والارتفاع، ويمنع دخول الطفل فى حالة غيبوبة، كما يحمى من خطورة تأثر الكلى وشبكية العين من الارتفاع المفاجئ فى السكر.



وأشار الأهالى، أن الأطفال يعانون بشكل يومى من الشك بالإبرة للحصول على الإنسولين، وبالتالى تصبح الحياة صعبة بالنسبة لهم، مؤكدين أن الأطفال يرفضون تناول الطعام خوفا من "الشك"، حيث أن أي طعام يحصل عليه الطفل يتم قياسه للحصول على أنسولين بنفس النسبة، وبالتالى الطفل معرض للشك 8 مرات فى اليوم.



كما طالب الأهالى، وزارة الصحة بتوفير مضخة أنسولين للأطفال، يتم تركيبها فى بطن الطفل، حيث يعطى أنسولين مباشرة إلى الجسم، مؤكدين أن ارتفاع السكر المستمر يزيد من خطر المضاعفات ما يؤدى إلى الوفاة للطفل، أو حموضة فى الدم تنتج عنها فشل كلوى ومشاكل فى شرايين القلب، ومشاكل أخرى.



وأشار الأهالى إلى أن عدم توفير هذا الجهاز للأطفال، يؤدى إلى تكليف الدولة مبالغة باهظة الثمن لعلاج الأمراض الأخرى الناتجة عن مرض السكرى، وبالتالى توفيره يقلل جدا من نسبة الإنفاق فى وزارة الصحة، مؤكدين أن توفير الجهاز ليس رفاهية وإنما للحفاظ على حياة الطفل.



استجابة النائبة لمناشدة الأهالي



من جانبها، تقدمت النائبة ولاء عبد الفتاح، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بشأن الأطفال مرضي سكر الدم من النوع الأول لتوفير وإدراج جهاز القياس بدون وخذ " فري ستايل لبيري Free Style Libre ضمن منظومة التأمين الصحي.



وأشارت النائبة ولاء عبد الفتاح، عضو مجلس النواب، فى طلب الإحاطة المقدم منها إلى، استغاثة ومعاناة أكثر من "600 ألف طفل من الأطفال مرضي سكر الدم من النوع الأول، إضافة إلى آلامهم النفسية والجسدية على مدار الساعة بصفة دورية دون انقطاع يتعرض فيها الطفل الموخز (150 ) وخذه في الشهر بسن إبرة الأنسولين كجرعة يومية، فضلا عن قياس نسبة الدم الذي يصل إلى 180-300 وخزه في الشهر، وبذلك يصل مجموع الوخزات للطفل في الشهر الواحد إلى ما بين 450-430 وخزه شهريا، وذلك من أجل السيطرة على مستوي السكر في الدم لمنع حدوث مضاعفات السكري الحادة والمزمنة للأطفال.

