عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني منح لاعبيه راحة من التدريبات بعد التعادل في مباراة اليوم أمام بيراميدز.





وتعادل الأهلي مساء اليوم الخميس أمام ضيفه بيراميدز بهدفين لكل فريق في المباراة التي جرت على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





وقرر موسيماني استئناف الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية غدًا الجمعة استعدادًا للمباراة المقبلة أمام سموحة.





ورفض موسيماني منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية بسبب ضيق الوقت قبل مباراة سموحة السكندري.





ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الأحد المقبل على استاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.



