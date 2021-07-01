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السيطرة على حريق بعقار بشبرا الخيمة

الخميس 01/يوليو/2021 - 11:16 م
محمد ضوه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق اندلع في مخبز بعقار بمنطقة ترعة الشابوري، بحي شرق شبرا الخيمة، جرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا بنشوب حريق في أحد العقارات، بحي شرق شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء وتبين نشوب حريق في مخبز بمنزل بشارع ترعة الشابوري.

وعلى الفور جرت السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون أي خسائر في الأرواح، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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