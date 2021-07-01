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"أنا متحف كامل" فتاة تنشر صور "فاضحة" من داخل متحف التحرير

الخميس 01/يوليو/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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نشرت إحدى الفتيات صورة لها أمام أحد التماثيل في المتحف المصري بالتحرير وهي ترتدي فستان قصير، وقد كتبت على ساقها من أعلى عبارة "أنا متحف كامل لكنك أغلقت عينيك".

وانتشرت الصور على وسائل التواصل الاجتماعي وعلق المئات على العبارة التي اعتبرها المتابعون "خادشة للحياء وموحية". 

ويُعد المتحف المصري في التحرير من أقدم المتاحف الأثرية في العالم ويجتذب الزوار من مختلف بلاد العالم، حيث يضم نوادر القطع الأثرية المصرية القديمة.
"أنا متحف كامل" فتاة تنشر صور "فاضحة" من داخل متحف التحرير
"أنا متحف كامل" فتاة تنشر صور "فاضحة" من داخل متحف التحرير
"أنا متحف كامل" فتاة تنشر صور "فاضحة" من داخل متحف التحرير
"أنا متحف كامل" فتاة تنشر صور "فاضحة" من داخل متحف التحرير

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