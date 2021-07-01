صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق الموقعة المثيرة التي جمعت الأهلي وضيفه بيراميدز، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد السلام في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.



