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صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي

الخميس 01/يوليو/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
عبير أحمد
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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق الموقعة المثيرة التي جمعت الأهلي وضيفه بيراميدز، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس على ستاد السلام في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم بيراميدز أولًا عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقة 47، وأدراك حسين الشحات التعادل لبيراميدز مع حلول الدقيقة 50 وقبل نهاية المباراة بـ9 دقائق سجل البديل محمود كهربا الهدف الثاني للأهلي، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع ارتكب محمد الشناوي خطأ فادحًا لينقض إيريك تراوري على الكرة ويضعها داخل المرمى مسجلًا هدف التعادل للضيوف.

صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي
صور مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري بعدسة الفجر الرياضي

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صور الاهلي وبيراميدز بيراكيدز الفجر الأهلي

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