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محمود الشرقاوي: الإعلام لم يتجاهل المطربين النوبيين والتقصير منا

الجمعة 02/يوليو/2021 - 12:43 ص
هدى عبدالرازق
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قال الفنان النوبي محمود الشرقاوي، إن الإعلام لم يتجاهل المطربين النوبيين ولكن على الفنان تطوير أدواته بما يتطلبه السوق، مشيرًا إلى أن هناك مطربون يقومون بالأداء النوبي، وآخرون يؤدون السوداني، وهناك من يؤدي الفن "النوبي الجعفري".

وأضاف "الشرقاوي"، خلال لقائه مع الإعلاميان مموح الشناوي ورنا عرفة، في برنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة "صدى البلد"،  أننا لدينا مطربين من النوبيين كبار ولدينا اكتفاء ذاتي من الشعراء والملحنين والمغنين، والموزعين، وأجمل الأفراح والتي تؤثر على النوبيين وغيرهم هي النوبية، وأرى أنهم ليسوا مظلومين إعلاميًا.

وتابع: "أتذكر نفس سؤال قِيل لـ"الكينج" محمد منير قديمًا ولكنه أجاب بجملة لن أنساها "أنا موجود معاك، لو متميز هتفرض نفسك"؛ لذا أرى أنه بالفعل الجيد سيظهر والذي يُقدم نفسه بطريقة جديدة ومتطورة مثلما يحبها المستمع سيجد له فرصة جماهيرية، وغيرهم تميزهم هو من أجبر الإعلام تسليط الضوء على أعمالهم، وأعتبر أن التقصير من المطربين أنفسهم فهم المسؤولون عن تطوير أنفسهم بما يتطلبه السوق، وهذا ما فعله منير الذي أصبح سفيرا للنوبة بطريقته ومدرسته الخاصة".


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