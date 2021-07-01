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وزير التعليم يكشف حقيقة عودة الدراسة ١٩ سبتمبر
الخميس 01/يوليو/2021 - 11:26 م
ريما خليفة
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كشف الدكتور طاوق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة بدء العام الدراسي يوم ١٩ سبتمبر المقبل والعودة الي المدارس يوميا .
وقال الوزير ان ما ينشر حول بدء الدراسة يوم ١٩ سبتمبر ليس له أي أساس من الصحة وموعد بدء الدراسة لم يبحث من الاساس حتي الآن.
وقال الوزير عبر صفحته علي الفيس بوك : لم تحدد وزارة التربية والتعليم موعد بدء الدراسة بالعام الجديد ولم تحدد كيفيتها ولم تعلن شيئا عن هذا الموضوع من قريب او بعيد.
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