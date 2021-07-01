وزير التعليم يكشف حقيقة عودة الدراسة ١٩ سبتمبر

كشف الدكتور طاوق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة بدء العام الدراسي يوم ١٩ سبتمبر المقبل والعودة الي المدارس يوميا .





وقال الوزير ان ما ينشر حول بدء الدراسة يوم ١٩ سبتمبر ليس له أي أساس من الصحة وموعد بدء الدراسة لم يبحث من الاساس حتي الآن.



