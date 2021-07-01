Advertisements

وزير التعليم يكشف حقيقة عودة الدراسة ١٩ سبتمبر

الخميس 01/يوليو/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
Advertisements
كشف الدكتور طاوق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة بدء العام الدراسي يوم ١٩ سبتمبر المقبل والعودة الي المدارس يوميا  .

وقال الوزير ان ما ينشر حول بدء الدراسة يوم ١٩ سبتمبر ليس له أي أساس من الصحة وموعد بدء الدراسة لم يبحث من الاساس حتي الآن.

وقال الوزير عبر صفحته علي الفيس بوك : لم تحدد وزارة التربية والتعليم موعد بدء الدراسة بالعام الجديد ولم تحدد كيفيتها ولم تعلن شيئا عن هذا الموضوع من قريب او بعيد.

أخبار تهمك

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

منذ 41 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتحرك لضم الصفقة التي طلبها كارتيرون

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يخطف تعادلًا قاتلًا من أنياب الأهلي بخطأ قاتل لـ"الشناوي"

منذ أقل من ساعة

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - حسين الشحات يدرك هدف التعادل للأهلي أمام بيراميدز (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

شاهد أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - علي معلول يُهدر ضربة جزاء للأهلي أمام بيراميدز (فيديو)

منذ ساعة و نصف

جماهير الأهلي تشن هجومًا عنيفًا على نجم بيراميدز

منذ ساعة و 20 دقيقة

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد تعادل الأهلي المثير أمام بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 م

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

11:10 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

11:14 م

عاجل.. بيراميدز يخطف تعادلًا قاتلًا من أنياب الأهلي بخطأ قاتل لـ"الشناوي"

11:03 م

شاهد أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

11:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة