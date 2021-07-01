Advertisements

عاجل - أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل أمام الأهلي

الخميس 01/يوليو/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
قال اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لبيراميدز إنه سعيد للغاية بالعودة للدوري المصري وفخور بالتواجد في صفوف بيراميدز، متمنيا التوفيق للنادي الأهلي بالفوز بلقب دوري الأبطال الأفريقي، موضحا أنه الفريق الأفضل حاليا ويتمنى لهم التوفيق، مشددا على أنه موجود في مكانه منذ ٣ أيام فقط، وبالنسبة لأي مدرب تكون الأمور صعبة، وفي يومين يستحيل تغيير الأمور وطريقة اللعب، ولكنه سعيد باستيعاب اللاعبين للأداء وطريقة اللعب.

أوضح أنه يشعر بأداء لاعبيه واستيعابهم بأنهم في الطريق لخلق فريق قوي مستقبلا، موضحا أن لاعبي بيراميدز بإمكانهم تقديم أفضل أداء في المستقبل والعودة للطريق الصحيح، مشددا على أن لاعبي بيراميدز لا يهتمون بالأموال كما يردد البعض ولكنهم يلعبون من أجل هدف واضح وهو منافسة الكبار ووضع ناديهم في مكان مشرف في جدول الترتيب والمنافسة على كل البطولات في المستقبل.

أكد أنه موجود في منصبه هو وجهازه المعاون بهدف وضع بيراميدز في المسار الصحيح والمنافسة على جميع البطولات في المرحلة المقبلة، مشددا على أنه تعامل مع الطرد المبكر في الشوط الأول لنبيل دونجا بصورة جيدة، وفي حال لعب فريقه باقي اللقاء بتشكيل كامل كان من الممكن تحقيق نتيجة أفضل، واللعب ناقصا لفترة طويلة أمام فريق بحجم الأهلي يعتبر موقفا صعبا لأي فريق ينافسه، وبالرغم من الطرد أهدر اللاعبون العديد من الفرص السهلة كانت كفيلة بأن يخرج الفريق بنتيجة أفضل، وكذلك الأهلي أهدر هو الآخر بعض الفرص.

المدرب أكد أنه سيحاول وضع شخصيته مع بيراميدز ولابد من الصبر من أجل ظهور بصمته في الفترة المقبلة، وهدف بيراميدز هو أن يكون في المنافسة على البطولات مستقبلا، ولكنه مع العمل الجاد والقوي سيكون قادرا على وضع الفريق في المسار الصحيح في أقرب وقت ممكن بشرط عدم التسرع والاستعجال ولابد من الصبر ليظهر الفريق بصورة أفضل.

أضاف بأن نتيجة التعادل مرضية إلى حد كبير كونها أول مباراة له في منصب المدير الفني، وهناك ١١ مباراة أخرى في الدوري بجانب كأس مصر، وهدفه هو الفوز في جميع المباريات، وهذا الهدف لن يتحقق بالكلام فقط ولكنه بالعمل الجاد، وبيراميدز لا يخشى أي فريق وقادر على الفوز أمام أي خصم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني بيراميدز الأهلي

أخبار تهمك

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يتحرك لضم الصفقة التي طلبها كارتيرون

منذ ساعة و 23 دقيقة

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد تعادل الأهلي المثير أمام بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يخطف تعادلًا قاتلًا من أنياب الأهلي بخطأ قاتل لـ"الشناوي"

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

جماهير الأهلي تشن هجومًا عنيفًا على نجم بيراميدز

منذ ساعة و 20 دقيقة

شاهد أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

منذ 41 دقيقة

عاجل - أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - علي معلول يُهدر ضربة جزاء للأهلي أمام بيراميدز (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل - حسين الشحات يدرك هدف التعادل للأهلي أمام بيراميدز (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

سمارة: التوفيق غاب عنا أمام الإسماعيلي.. ونستعد لمواجهة الزمالك

بيراميدز يتقدم على الأهلي في الشوط الأول بهدف كينو

رد فعل كريم بامبو بعد التعادل مع الأهلي

صلاح عاشور في حواره لـ"الفجر": فرق الدوري "شبه" بعض واللقب للأهلي.. ومنتخب مصر المرشح الأول لكأس إفريقيا

ديسابر: حزين للتعادل أمام الطلائع وتعرضنا للظلم

نجم بيراميدز: نسعي للتتويج بالكونفدرالية الإفريقية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 م

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

11:10 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

11:14 م

عاجل.. بيراميدز يخطف تعادلًا قاتلًا من أنياب الأهلي بخطأ قاتل لـ"الشناوي"

11:03 م

شاهد أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

11:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة