الخرباوي عن فيلم "القرار": نابض بالحياة..ومخرجه قام بعمل وطني رائع

أشاد ثروت الخرباوي، المفكر والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، بالفيلم الوثائقي "القرار" الذي جسد ملحمة ثورة 30 يونيو في الذكرى الثامنة لها، مؤكدًا أن هذا الفيلم كان نابض بالحياة وبه شفافية ودقة عالية.



وقال "الخرباوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس: "تأثرت بشدة بمشاهدة الفيلم، الذي أظهر ما حدث بصدق وحيادية تامة"، مشيرًا إلى أن مخرجه قام بعمل وطني رائع.



وأضاف "جماعة الإخوان مثل جبل الجليد جزء منه ظاهر أما الجزء الأكبر والأبشع والأكثر رعبًا هو المختفي مثل الجليد الموجود تحت الماء، وهذه الجماعة تجردت من المشاعر الإنسانية والقيم الوطنية، ومازالت بعض الخلايا السرطانية موجودة".



وتابع "علينا أن نعد العدة لمشروع فكري ووطني لمواجهة المشروع الإخواني، يجب أن نقوم بهدم الأسس التي قامت عليها تلك العقيدة الفاسدة وتبعيتهم لأجهزة غربية ومشروع استعماري يريد تغيير المنطقة، ولذلك تحتاج مصر إلى نهضة علمية وثقافية شاملة".

