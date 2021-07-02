مانشيني يتحدث عن مواجهة بلجيكا في نصف نهائي اليورو

قال روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا إن منتخب بلاده سيلعب بطريقته المعتادة أمام بلجيكا، متصدرة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في دور الثمانية لبطولة أمم أوروبا في ميونيخ غدا الجمعة.





وقدم فريق مانشيني، الذي تلقى أول هدف في شباكه في 19 ساعة و28 دقيقة أمام النمسا خلال الفوز 2-1 في دور الستة عشر يوم السبت الماضي، أداء هجوميا مثيرا أيضا وسجل تسعة أهداف في أربع مباريات في البطولة.





لكن مواجهة بلجيكا، التي فازت أيضا بمبارياتها الأربع في البطولة، لا يعني أن مانشيني سيتبنى طريقة لعب أكثر تحفظا.





وقال مانشيني في مؤتمر صحفي "سنؤدي بطريقتنا المعتادة، مع إدراك أننا سنواجه أفضل فريق في العالم حاليا".





وتابع "إذا كانوا يتصدرون تصنيف الفيفا لمدة ثلاثة أعوام، فهذا يعني أنهم كانوا جيدين للغاية لفترة طويلة، لكن سنلعب بطريقتنا".





وأضاف المدرب الإيطالي "قد نعدل بعض الأشياء خلال المباراة إذا لم تسر الأمور كما هو مخطط لها، لكن لدينا طريقة لعب محددة وبلجيكا كذلك. متأكد أنها ستكون مباراة رائعة. الفائز هو من سيرتكب أقل عدد من الأخطاء".





ويعتبر روميلو لوكاكو، الذي سجل ثلاثة أهداف حتى الآن في البطولة، التهديد الرئيسي من جانب بلجيكا، لكنه مألوفا لدفاع إيطاليا، إذ أنه من المقرر أن يقود هجوم فريق المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز في أليانز أرينا.





واختير لوكاكو لاعب العام في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث قاد إنتر ميلان للفوز بأول ألقابه لدوري الأضواء منذ 11 عاما.



