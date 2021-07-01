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أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد تعادل الأهلي المثير أمام بيراميدز

الخميس 01/يوليو/2021 - 11:30 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
علي نبوي
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تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تعادل فريقه المثير أمام نظيره بيراميدز بهدفين لكل فريق في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ عقب نهاية اللقاء :"المباراة كانت في المتناول منذ الدقيقة الثانية فطاهر أهدر فرصة خطيرة، ثم سيطرنا على مجرياتها لكن في النهاية تعادلنا".

وأضاف :"في الشوط الثاني نجحنا في العودة سريعا عن طريق حسين الشحات وأهدرنا ركلة جزاء وفي الوقت الذي قتلنا المباراة بهدف كهربا أضعنا سلسلة من الفرص لصلاح محسن وأفشة ومحمد شريف ليأتي هدف التعادل القاتل لبيراميدز".

وأوضح :"هذه هي كرة القدم وكل يوم تمنحك دروسًا وتقول بأن لها رأي أخر".

وأشار :"سنغلق صفحة مباراة اليوم فالدوري مشواره ليس صعبًا وسنبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة والهامة أمام فريق سموحة".

واختتم :"كل شيء وارد في كرة القدم، نغلق هذه الصفحة ونبدأ التحضير لمباراة سموحة بشكل جيد وإن شاء الله نحقق الفوز".

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سيد عبد الحفيظ رياضة اخبار الرياضة اخبار الاهلي

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