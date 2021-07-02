الزمالك يحدد موعد تجديد عقد بن شرقي

يسعي مسؤولو نادي الزمالك فى التوصل لاتفاق مع لاعب الفريق النجم المغربي أشرف بن شرقي لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة للبقاء فى صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مع كل من أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش الذي قاموا بتجديد تعاقدهم مع نادي الزمالك خلال الأيام الماضية.





ويرغب الزمالك فى فتح ملف تجديد عقد بن شرقي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الحفاظ على أحد نجوم الفريق من أجل المنافسة على البطولات.





وسيقعد مسؤولي الزمالك جلسة مع وكيل بن شرقي بعد مباراة الفريق المقبلة أمام المحلة للاتفاق على بنود تجديد عقد اللاعب.





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام غزل المحلة ضمن مباريات الجولة ال 28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز فى لقاء قوي بين الفريقين.





وتقام مباراة الزمالك ضد غزل المحلة فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس يوم الاثنين المقبل.



