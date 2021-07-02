عمر طاهر: الكتب المزورة موجودة بكل المعارض الرسمية في كافة المحافظات



أكد الكاتب عمر طاهر، أن الكتب المزورة موجودة في كل المعارض الرسمية في كافة محافظات مصر وعلى أرصفة قطارات السكك الحديد، ومزوري الكتاب الآن أنشط من الكاتب الأصلي والناشر، كما أن كسل الناشر هو سبب أزمة بيع الكتب المزورة لعدم وجود كتبه في المعارض المختلفة، مضيفًا أن الحل الآن لمواجهة الكتب المزورة هي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف "طاهر"، خلال مداخلة عبر الأنترنت، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الناشر ينتظر 3 معارض في السنة لعرض الكتب وهي أزمة كبيرة، مشيرًا إلى أن أصدار الكتب الآن من أسهل ما يكون ولم يكن هناك الاشتراطات والتقييمات والإجراءات التي كانت تقيد الكتاب لكي يكون هناك كتاب ناجح وهي لكي تعلم الكاتب، والان لم تعد موجودة والنشر وظهور الكتب أصبح سهل جدًا.



وأوضح أن هناك حلول لمواجهة الكتب المزورة منها وعي القارئ وأنه هو من يدعم الصناعة، بينما الجزء الأخر له علاقة بالناشرين وقدرته على التواجد بشكل أكبر ووجود الكثير من العروض، إلا أن الناشر المصري يغلب عليه الكسل، منوهًا الى أن مشروع "القراءة للجميع" طبع في 7 سنوات 2000 عنوان بـ30 مليون نسخة شكلت مكتبات أغلب البيوت المصرية، مؤكدًا أنه من الغرابة أن يتم وقف المشروع.