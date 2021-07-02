أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 2-7-2021

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري مع بداية الأجازة الأسبوعية في البنوك اليوم الجمعة، وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي عند 15.60 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، بالبنوك العاملة بالسوق المصرية.





وجرى تداول العملة الأمريكية اليوم ببنوك الأهلي المصري ومصر وأبوظبي الإسلامي بمتوسط سعري بلغ 15.60 جنيه للشراء و15.70 جنيه للبيع ، في حين سجلت ببنوك الاستثمار العربي والتجاري الدولي وقطر الوطني وبلوم مصر 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.









وعلى صعيد بقية العملات الرئيسية سجلت العملة الأوروبية الموحدة اليوور إلى 18.60 جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني إلى 21.64 جنيه للشراء و21.87 جنيه للبيع.





واستقر الجنيه المصري أمام العملات العربية، حيث بلغ سعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي عند 49.08 جنيها للشراء 52.16 للبيع.