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"نشرة حوادث الفجر".. إغلاق شارع الهرم 3 أيام وحبس المتهمين بقتل عامل

الجمعة 02/يوليو/2021 - 12:13 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار.

المرور تغلق شارع الهرم لمدة 3 أيام.. "تعرف على السبب"
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو الأنفاق الخط الرابع فإنه قد تم التنسيق مع الشركة المنفذة للبدء في نقل المرافق (غاز طبيعى ) المتعارضة مع مسار محطات مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

"ضرب وتقبيل عنوة وفيلم إباحي".. 3 حوادث تحرش هزت الجيزة في أسبوع
ذئاب بشرية قررت الحصول على أشياء ليست من حقها، وانتهاك حرمات الفتيات لإشباع غرائزهم الكامنة في نفوسهم المريضة، حيث شهدت محافظة الجيزة خلال الأيام الماضية، ثلاثة وقائع للتحرش كان عنوانها الكبير هو "صفع على وجه في الشارع، ثم عرض فيلم إباحي في ميكروباص، ثم تقبيل طفلة عنوة، وملامسة مناطق عفتها"، وكأن هذه الذئاب لا هم لها إلا الجري وراء المتعة الحرام، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

"محستش بنفسي إلا وأنا بقتلها".. اعترافات مثيرة للمتهم بقتل ابنة خاله بالصف
أقر المتهم بقتل ابنة خاله خنقًا بـ" سلك الشاحن"، داخل منزلها بمركز الصف جنوب الجيزة، بارتكابه الجريمة دفاعًا عن شرفه، بعد إخبار المجني عليها، أنها تقابلت مع شاب عدة مرات، وترغب في الإنفصال عن شقيقه للارتباط من الشاب.. "دا شرف يا بيه والشرف عندنا غالي"، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

القضاء يُلزم الإسكان برد مليون جنيه لمقاول في عملية إنشاء وحدات سكنية بالعريش
قبلت المحكمة الإدارية العليا، طعن مقاول انشاء، وإلزام مديرية الإسكان بالعريش بأداء مبلغ مليون و١٣٩ ألف جنيه للمقاول بعد التعاقد بينهما علي انشاء ٤٠٠ وحدك سكنية بالعريش، وتم سحب الموقع قبل إنهاء الاعمال التعاقدية مما أصابه بأضرار بالغة، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

حبس 5 أشخاص متهمين بقتل عامل في السلام
قررت النيابة العامة حبس 5 أشخاص بتهمة التشاجر مع أخرين مما أسفر عن مصرع شخص بمنطقة السلام بدائرة القسم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث،، (التفاصيل الكاملة اضغط هنا).

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