"أبدا حلمك" بأسوان ينطلق بأول اللقاءات (صور)

عقد أول لقاء للمقبولين بمشروع "أبدا حلمك" بمحافظة أسوان بمسرح فوزي فوزي "المسرح الصيفى" مع اللجنة المكونة من المخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، المخرج خالد أبوضيف، الناقد محمد الروبي، رئيس تحرير مجلة مسرحنا.





وأشار طه إلى أن المسرح علم وتطور في العالم، موضحًا أن التدريبات بالمشروع لرفع كفاءة المتقدمين، تهدف إلى عدد من المحاور الأساسية وهى السعي لتكوين ممثل شامل "رجل مسرح".





وأضاف أن الرقص جزء من المسرح وهو الخيال البصري وتوجد مدارس للرقص، أما السنغرافيا وتشمل "تجميعة الديكور والملابس والأكسسوار"، الدرما وطريقة الالقاء واللغة سواء عامية أو باللغة العربية.





كما شدد على ضرورة الالتزام خلال فترة التدريب والتي من المقرر أن تبدأ أول شهر أغسطس وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، حيث سيتم عمل تقارير عن المتدربين شهريا من قبل المدربين، مشيرًا إلى أن المشروع ينقسم إلى ثلاثة مراحل: المرحلة النظرية، التدريب على خشبة المسرح، مشروع التخرج".





وأجرى طه عددًا من التدرببات البسيطة والصغيرة على خشبة المسرح لمعرفة التركيز والثبات الانفعالى لدى المتدربين.



