Advertisements

هيئة التأمين الاجتماعي: أكثر من مليون مواطن صرفوا معاشاتهم بالزيادة الـ13% اليوم

الجمعة 02/يوليو/2021 - 12:21 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل بدء صرف زيادات المعاشات بنسبة 13% لـ10.5 مليون من أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه تم ضخ معاشات شهر يوليو بقيمة 20 مليار جنيه.

وأضاف "عوض" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس أنه تم إتاحة أموال المعاشات على حوالي 16 ألف ماكينة لصرف المعاشات.

وأشار إلى أنه حتى الآن تم صرف معاشات لأكثر من مليون مواطن، مؤكدًا على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف المعاشات وصدور قانون يقر زيادة سنوية في شهر يوليو من كل عام لا تقل نسبتها عن نسبة معدل التضخم.

وتابع "بدأنا في التحول الرقمي للتيسير على أصحاب المعاشات، من أجل الاستغناء عن الملفات الورقية واستبدالها بالبيانات والمعلومات على أجهزة الحاسب".


أخبار تهمك

عاجل - علي معلول يُهدر ضربة جزاء للأهلي أمام بيراميدز (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد تعادل الأهلي المثير أمام بيراميدز

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتحرك لضم الصفقة التي طلبها كارتيرون

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يعلق على تعادل الأهلي أمام بيراميدز

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين

بيراميدز يفقد رمضان صبحي ودونجا في مواجهة إنبي

منذ 38 دقيقة

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يخطف تعادلًا قاتلًا من أنياب الأهلي بخطأ قاتل لـ"الشناوي"

منذ ساعتين

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

منذ ساعتين و 7 دقيقة

جماهير الأهلي تشن هجومًا عنيفًا على نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 30 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 م

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

11:10 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

11:14 م

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

03:19 م

عاجل.. بيراميدز يخطف تعادلًا قاتلًا من أنياب الأهلي بخطأ قاتل لـ"الشناوي"

11:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة