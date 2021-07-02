هيئة التأمين الاجتماعي: أكثر من مليون مواطن صرفوا معاشاتهم بالزيادة الـ13% اليوم

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تفاصيل بدء صرف زيادات المعاشات بنسبة 13% لـ10.5 مليون من أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أنه تم ضخ معاشات شهر يوليو بقيمة 20 مليار جنيه.



وأضاف "عوض" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس أنه تم إتاحة أموال المعاشات على حوالي 16 ألف ماكينة لصرف المعاشات.



وأشار إلى أنه حتى الآن تم صرف معاشات لأكثر من مليون مواطن، مؤكدًا على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف المعاشات وصدور قانون يقر زيادة سنوية في شهر يوليو من كل عام لا تقل نسبتها عن نسبة معدل التضخم.



وتابع "بدأنا في التحول الرقمي للتيسير على أصحاب المعاشات، من أجل الاستغناء عن الملفات الورقية واستبدالها بالبيانات والمعلومات على أجهزة الحاسب".





