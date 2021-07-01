Advertisements

السودان يفوز بمقعد دائم فى مجلس أمناء الوكالة الأفريقية لاستيعاب المخاطر

الخميس 01/يوليو/2021 - 11:49 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
 فاز السودان بمقعد دائم فى مجلس أمناء الوكالة الافريقية لاستيعاب المخاطر، خلال الاقتراع الذى جرى فى المؤتمر الحادى عشر للوكالة، الذى عقد عن بعد.

ترأس الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي رئيس الدورة الحالية  للمؤتمرالحادى عشرللوكالة الافريقية لاستيعاب المخاطروالذي عقد اليوم بفندق كورنثيا بالخرطوم، بحضور السيد إبراهيما الشيخ ديونق مساعد الأمين العام للأمم المتحدة رئيس الوكالة الإفريقية لاستيعاب المخاطر وسكرتارية المكتب التنفيذى و بمشاركة عدد من الدول الإفريقية من خارج السودان عبر تقنية الانترنت virtual  وذلك بغرض اختيار مجلس الأمناء ومناقشة خطة الوكالة للفترة القادمة.

ومن خلال الاجتماع وبعد التصويت من الدول الأعضاء، فاز السودان بأحد المقاعد الدائمة في مجلس الأمناء،علماً بأن السودان انضم للوكالة الإفريقية لاستيعاب المخاطر في العام 2018 ويرأس الدورة الحالية.


أخبار تهمك

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. بيراميدز يخطف تعادلًا قاتلًا من أنياب الأهلي بخطأ قاتل لـ"الشناوي"

منذ أقل من ساعة

عاجل - علي معلول يُهدر ضربة جزاء للأهلي أمام بيراميدز (فيديو)

منذ ساعة و نصف

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد تعادل الأهلي المثير أمام بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

جماهير الأهلي تشن هجومًا عنيفًا على نجم بيراميدز

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - حسين الشحات يدرك هدف التعادل للأهلي أمام بيراميدز (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

شاهد أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل أمام الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

منذ 43 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم الصفقة التي طلبها كارتيرون

منذ ساعة و 25 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 م

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

11:10 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

11:14 م

عاجل.. بيراميدز يخطف تعادلًا قاتلًا من أنياب الأهلي بخطأ قاتل لـ"الشناوي"

11:03 م

شاهد أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

11:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة