Advertisements

موسيماني يعلق على تعادل الأهلي أمام بيراميدز

الخميس 01/يوليو/2021 - 11:48 م
موسيماني وجونياس
موسيماني وجونياس
علي نبوي
Advertisements
قال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه ليس سعيدا بتعادل فريقه في مباراة اليوم أمام نظيره بيراميدز بهدفين لكل فريق في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :"لسنا سعداء بالنتيجة التي حدثت فلقد أهدرنا المباراة في آخر دقيقتين".

وتابع :"بمنتهى الأمانة لم نتحكم في المباراة عكس ما فعلنا أمام الترجي التونسي الذي سيطرنا على إيقاع اللقاء فيه".

وواصل :"لا بد أن نواجه دروسًا في كرة القدم وتستمر الحياة وهذا الأمر يحدث للفرق الكبيرة وهذا لا يعني أننا سنعاتب أنفسنا ولكن سنرصد الأسباب".

وأشار :"لدينا سوء توفيق في اثنين من اللاعبين الكبار في الفريق حيث أهدر علي معلول ركلة جزاء ومحمد الشناوي كابتن الفريق ارتبك خطأ كبيرًا".

وزاد :"في المباراة الماضية علي معلول سجل ومحمد الشناوي تصدى لهدف محقق لكن اليوم لم يكن نفس الأداء".

وأردف :"أخبرت اللاعبين بعد المباراة بأن التعادل اليوم اختبار لشخصيتنا ولا أريد أن يشير أحد أصابع الاتهام إلى زميل فنحن نفرح ونحزن معًا".

وواصل :"لا يزال أمامنا طريق طويل ووسنكلمه ولا بد أن يكون هناك روح جيدة وأمانة وثقة بيننا رغم حالة الحزن التي انتابتنا بعد مباراة اليوم".

واستطرد :"شاهدنا في يورو 2020 حارس مرمى يرتكب خطأ وكيليان مبابي أضاع ركلة جظاء وهذا يحدث مع اللاعبين الكبار".

وعن تكرار أخطاء الشناوي قال :"الشناوي تصدى لفرص كثيرة خطيرة وهو رقم 1 بالنسبة لي ولمنتخب مصر".

وأوضح :"لم نسيطر على المباراة وكان لابد أن نسجل أهدافًا أخرى بعد الهدف الثاني لكن هذا لم يحدث".

واختتم حديثه :"محمد أفشة لم يشارك كجناح في مباراة اليوم.. لو سجلنا الفرص التي أتيحت لنا لتغير الوضع وتغيرت النتيجة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني رياضة جونياس بيراميدز الاهلي

أخبار تهمك

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بيراميدز يخطف تعادلًا قاتلًا من أنياب الأهلي بخطأ قاتل لـ"الشناوي"

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم مقابل 15 مليون جنيه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

منذ ساعتين

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد تعادل الأهلي المثير أمام بيراميدز

منذ ساعة و نصف

عاجل - بيراميدز يفقد 5 لاعبين أمام الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يعلق على تعادل الأهلي أمام بيراميدز

منذ ساعة و 14 دقيقة

بيراميدز يفقد رمضان صبحي ودونجا في مواجهة إنبي

منذ 35 دقيقة

عاجل - علي معلول يُهدر ضربة جزاء للأهلي أمام بيراميدز (فيديو)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الخطيب يوافق على رحيل نجم الأهلي مقابل 5 ملايين يورو

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين

جماهير الأهلي تشن هجومًا عنيفًا على نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الجمعة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتحرك لضم الصفقة التي طلبها كارتيرون

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"الريمونتادا" لم تحدث.. الأهلي يودع دوري أبطال إفريقيا رغم الفوز على صن داونز بهدف أزارو

بيراميدز يٌذيق الأهلي مرارة الهزيمة "رايح جاي" ويٌشعل الصراع على صدارة الدوري

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب تعادل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

موسيماني: خضنا مباراة صعبة أمام منافس قوي.. وخسارة الوداد للقب الدوري المغربي لا يمثل أهمية لنا

5 أسباب منحت الأهلي التفوق على الوداد المغربي في عقر داره

عمر ربيع ياسين يكشف سر تألق الأهلي أمام الوداد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:58 م

عاجل - خطأ فادح وكارثي من الشناوي يتسبب في هدف التعادل لبيراميدز (فيديو)

موسيماني يُقرر الإطاحة بنجمي الأهلي

11:10 م

عاجل - أول قرار من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع بيراميدز

11:14 م

عاجل.. كارتيرون يرفض عودة طائر الزمالك المهاجر

03:19 م

عاجل.. بيراميدز يخطف تعادلًا قاتلًا من أنياب الأهلي بخطأ قاتل لـ"الشناوي"

11:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة