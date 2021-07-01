موسيماني يعلق على تعادل الأهلي أمام بيراميدز

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه ليس سعيدا بتعادل فريقه في مباراة اليوم أمام نظيره بيراميدز بهدفين لكل فريق في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.





وأضاف في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :"لسنا سعداء بالنتيجة التي حدثت فلقد أهدرنا المباراة في آخر دقيقتين".





وتابع :"بمنتهى الأمانة لم نتحكم في المباراة عكس ما فعلنا أمام الترجي التونسي الذي سيطرنا على إيقاع اللقاء فيه".





وواصل :"لا بد أن نواجه دروسًا في كرة القدم وتستمر الحياة وهذا الأمر يحدث للفرق الكبيرة وهذا لا يعني أننا سنعاتب أنفسنا ولكن سنرصد الأسباب".





وأشار :"لدينا سوء توفيق في اثنين من اللاعبين الكبار في الفريق حيث أهدر علي معلول ركلة جزاء ومحمد الشناوي كابتن الفريق ارتبك خطأ كبيرًا".





وزاد :"في المباراة الماضية علي معلول سجل ومحمد الشناوي تصدى لهدف محقق لكن اليوم لم يكن نفس الأداء".





وأردف :"أخبرت اللاعبين بعد المباراة بأن التعادل اليوم اختبار لشخصيتنا ولا أريد أن يشير أحد أصابع الاتهام إلى زميل فنحن نفرح ونحزن معًا".





وواصل :"لا يزال أمامنا طريق طويل ووسنكلمه ولا بد أن يكون هناك روح جيدة وأمانة وثقة بيننا رغم حالة الحزن التي انتابتنا بعد مباراة اليوم".





واستطرد :"شاهدنا في يورو 2020 حارس مرمى يرتكب خطأ وكيليان مبابي أضاع ركلة جظاء وهذا يحدث مع اللاعبين الكبار".





وعن تكرار أخطاء الشناوي قال :"الشناوي تصدى لفرص كثيرة خطيرة وهو رقم 1 بالنسبة لي ولمنتخب مصر".





وأوضح :"لم نسيطر على المباراة وكان لابد أن نسجل أهدافًا أخرى بعد الهدف الثاني لكن هذا لم يحدث".





واختتم حديثه :"محمد أفشة لم يشارك كجناح في مباراة اليوم.. لو سجلنا الفرص التي أتيحت لنا لتغير الوضع وتغيرت النتيجة".



