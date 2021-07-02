سمية الخشاب تخطف الأنظار من داخل حمام السباحة.. والجمهور يتفاعل

شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت سمية الخشاب.داخل حمام السباحة بإطلالة صيفية جذابة، وعلقت "أهلا بالصيف "، وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن سمية الخشاب، شاركت في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.





