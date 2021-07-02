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أول رد فعل لحمو بيكا تجاه هاني شاكر بعد قرار منعه من الغناء
الجمعة 02/يوليو/2021 - 12:29 ص
ولاء عبد الناصر
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علق مطرب المهرجانات حمو بيكا على قرار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين وذلك بعد أن أصدر قرارًا بمنعه من إقامة حفلات غنائية او طرح أغان.
ونشر حمو بيكا عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " أغنية الفنان هاني شاكر "لو سمحتوا" التي طرحها نقيب الموسيقيين مؤخرًا.
وكتب بيكا: "مبروك سيادة النقيب هاني شاكر الاغنية الجديدة يالا كله يخش يسمعها".
يذكر أن أغنية الفنان هاني شاكر "لو سمحتوا"، اقتربت من تحقيق ربع مليون مشاهدة بعد ثلاثة أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، فيما حققت أغنية حمو بيكا ونور التوت" رجعنا نشوط" ٩٢ ألف مشاهدة في ثلاثة أيام ؛ على يوتيوب.
يذكر أن أغنية الفنان هاني شاكر "لو سمحتوا"، اقتربت من تحقيق ربع مليون مشاهدة بعد ثلاثة أيام من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، فيما حققت أغنية حمو بيكا ونور التوت" رجعنا نشوط" ٩٢ ألف مشاهدة في ثلاثة أيام ؛ على يوتيوب.
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